Film készül a posztapokaliptikus motoros kalandból, a Days Gone-ból

Habár a Bend Studio 2019-es nyílt világú akció-kalandjátéka, a Days Gone nagy valószínűséggel nem kap már folytatást, Deacon karakterét hamarosan viszontlátjuk majd a mozivásznon.

A Sony mostanában nagyon ráfeküdt a filmes vonalra, az Uncharted filmes feldolgozása, a készülő Ghost of Tsushima film és a The Last of Us sorozat mellett úgy tűnik, hogy egy újabb játékukat viszik majd a vászonra. A Deadline jelentése szerint már javában készül a Bend Studio nyílt világú kalandjának a filmes változata, az ex-motoros bandatagot,. A scriptért pedig Sheldon Turner felel majd, aki olyan filmekben működött közre, mint az X-Men: First Class és az Up in the Air. Days Gone egy járvány sújtotta világba kalauzol el minket, főhősünk, a motoros fejvadász, Deacon St. John a fertőzöttek hordái és a különféle bandák által uralt vidéken próbálja meg megtalálni halottnak hitt szerelmét. A Days Gone a mai napig nagy népszerűségnek örvend, viszont a vegyes kritikák miatt a Sony úgy döntött, hogy a játék nem kap folytatást, a készülő film talán kárpótolja majd valamennyire a rajongókat.