Japán nyelven forgatná a rendező a Ghost of Tsushima filmet

Tavaly márciusban robbant a hír, hogy a nagysikerű Ghost of Tsushima játékból készít filmet a John Wick rendezője, most pedig újabb érdekes adalék derült ki egy lehetséges forgatási irányról.

Az Androgeek magazin információi szerint ugyanis a a John Wick 4-et is dirigáló Chad Stahelski egy interjúban árulta el, hogy Akria Kurosawa munkásságát annyira tiszteli, hogy ő is szívesen forgatna angol helyett japán nyelven filmet, amihez a Ghost of Tsushima kiváló alapanyagot szolgáltatna.Bár azt gondolnánk, hogy az ötletet a forgatásért felelős Sony azonnal eltiporja, nagyon úgy tűnik, hogy, amit aztán vagy szinkronizálnak, hogy az amerikaiak számára szinte szentségtörésnek számító felirattal láthatják el. Ez utóbbi esetén moziba nem is kerülne a kontinensen a film, hanem egyenesen streamingen lenne a debüt.Hogy végül milyen formában valósul meg a Ghost of Tsushima filmes története, kíváncsian várjuk, bár számunkra itthon nyelv szempontjából nagyjából mindegy, hiszen gyakorlatilag minden szinkronizáltan érkezik hazánkba.