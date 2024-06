Felpörgött Steamen az Elden Ring, de messze még a rekord

Bár a megjelenési hétvégén nem szólt olyan nagyot az Elden Ring a Shadow of the Erdtree bővítménnyel, mint amire számítani lehetett volna, még így is a Steam listáin felfelé repítette a címet.





A FromSoftware címe kényelmesen felkapaszkodott a harmadik helyre a legtöbbet játszott játékok listáján, megelőzve akár a Dota 2-t és a PUBG-t, de nem érte el a Valve-csúcstartó Counter-Strike 2-t. Az új DLC-vel a, az elmúlt hetek 100 ezres átlagához képest jelentősen átlépve.A 2022-es induláskor elképesztő, 950 ezren voltak bent, de ettől azért most elmaradt, annak ellenére, hogy a DLC jelenleg a világ eladási listájának élén áll. A Shadow of the Erdtree bővítmény a Steamen vegyes értékelésen áll, mi a Game Channelen 8,3-ra értékeltük és itt lehet olvasni tesztünket.