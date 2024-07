Felfedték a TMNT: Mutants Unleashed megjelenési dátumát

A kiadó Outright Games bejelentette a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed megjelenési dátumát, az oldalnézetes beat 'em up platformjáték a 2023-as animációs mozi stílusában készül és a főbb platformokra érkezik.

A Mutants Unleashedben "különböző, nagy energiájú küldetések" várnak majd New York utcáin, valamint számos ismerős arccal találkozhatunk, köztük Szecska mesterrel, Aprillel, Beboppal és Rocksteady-vel. Mindegyik teknős egyedi harci stílussal rendelkezik majd, mi pedig XP-t gyűjthetünk és a képességfák segítségévelA játék többféle kiadásban is megvásárolható lesz, beleértve a Deluxe és a Collector's kiadásokat , amelyek mindegyike számos extrát tartalmaz. A TMNT rajongói izgalmas híreket kapnak mostanában, ugyanis a Splintered Fate, - amely eredetileg kizárólag Apple Arcadeban jelent meg 2023-ban, - a jövő héten átkerül Switch-re , később pedig PC-re is.

