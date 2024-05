Menő gyűjtői kiadást kap a TMNT: Mutants Unleashed

A 2023-as Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem mozifilm folytatása lesz a TMNT: Mutants Unleashed, amely 8 hónappal játszódik az események után és egy jó hangulatú 3D-s verekedős platformer élményt ígér.





Mind a négy teknős szerepébe belebújhatunk majd, mindegyikük saját, egyedi játékstílussal, mozdulatokkal és képességekkel rendelkezik. A cím szóló módban és helyi kétjátékos kooperatív módban is játszható lesz és még ebben az évben megjelenik PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbox Series S/X-re, Switch-re és PC-re.Az Outright Games és a Paramount Games Studios most bemutatta be, mit tartalmaz a játék Deluxe és Collector's Edition kiadása. A Deluxe nagyjából 21 ezer forintba kerül majd és kitűzőket, kulcstartókat, egy egyedi Steelbookot és egy művészeti könyvet tartalmaz.A Collector's Edition 42.400 forint körül várható és kapunk hozzá egy pizzafurgont, LED-es táblát, posztert, kitűzőt, egérpadot, tollat, matricákat, szezonbérlet és a Deluxe művészeti könyvét. A közleményben hangsúlyozták, hogy ez aérkezik, nem tudni, hogy miért.