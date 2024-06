Felfedték a Dragon Quest III HD-2D Remake megjelenését

Dragon Quest III HD-2D Remake valóban létezik és a mai Nintendo Direct során a fejlesztő Square Enix megerősítette, hogy az átdolgozott JRPG végre idén megjelenik, jövőre pedig a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake.

és bár a hírt a Nintendo mai eseményén jelentették be, egy néhány héttel ezelőtti teaser megerősíteni látszott, hogy a játék PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re is jön. Ahogy a címe is jelzi, ez a játék a 8 bites klasszikus Dragon Quest III felújítása az Octopath Traveler stílusában.A keddi Nintendo Direct során a Square Enix bejelentette a Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake-et is, amely a tervek szerint 2025-ben jelenik meg. Kronológiailag az ősszel megjelenő cím az első az Erdrick-trilógiában, majd a Dragon Quest 1 és a Dragon Quest 2 következik.A Square Enix szerint a Dragon Quest játékokból az 1986-ban megjelent első cím óta több mint 82 millió darabot adtak el világszerte.

Nézd nagyban ezt a videót!