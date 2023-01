Fél órán keresztül csodálhatjuk meg a Skull & Bones játékmenetét

A Ubisoft próbálja menteni a menthetőt, az újabb csúszás miatt csalódott játékosokat egy félórás játékmenet videóval próbálja meg kiengesztelni, amiben a Skull & Bones játékmenetét, a tengeri harcokat és a küldetéseket nézhetjük meg közelebbről.

A Sea of Thieves babérjaira törő Skull & Bones fejlesztése lassan már komédiába illő, hiszen többszöri csúsztatást követően nemrégiben ismét eltolták a kalózos MMO megjelenését, ami valamikor 2023. április 1. és 2024. március 31. között jelenik majd meg. Természetesen a Ubisoft is érezte, hogy ez már kezd vállalhatatlan lenni, szóvala játék narratív rendezője, Joel Janisse narrálásával.A videó egy úgynevezett "Investigation" küldetést mutat be, ami egy több részből álló misszió lesz. Természetesen rengeteget fogunk hajózni, a bárkánkat szabadon testreszabhatjuk majd, a tengeri csaták mellett különféle hajóroncsokat is felkutathatunk, kincskeresés és különféle őrtornyok megtámadása sem hiányozhat a kalózok napi programjából.A hajónkat hátrahagyva partra szállhatunk, hogy a kikötőben kereskedjünk az NPC-karakterekkel, valamint a különböző frakciókkal is kapcsolatba léphetünk. A változatosságra tehát nem lesz panasz, már csak az a kérdés, hogy mikor bonthatunk majd vitorlát.

