Ezentúl fekete-fehérben is retteghetünk a Still Wakes the Deepben

Still Wakes the Deep meglepetésre az idei év egyik legjobb horrorjátéka, amelyben egy olajfúrón rekedünk az Északi-tengeren és mindenféle rémségek jönnek, most pedig egy új lehetőség van a komorság fokozására, hála a fekete-fehér módnak.

Miután telepítettük a játék legújabb frissítését, ezt az úgynevezetta végigjátszás során a beállítások videó részében. A fejlesztő The Chinese Room (Dear Esther és Everybody's Gone to the Rapture) egy fejezetválasztó funkciót is hozzáadott, így mostantól monokrómban is átélhetjük a kedvenc pillanatainkat. Still Wakes the Deep a megjelenése óta számos elismerést kapott, tesztünkben azt írtuk, magával ragadó prezentáció és hangulat jellemzi, erős szinkronszínészi munka és néhány feszült pillanat is vár ránk. A játék PC-n, PS5-ön és Xbox Series X|S-en érhető el, ráadásul a Game Passből is beszállhatunk.