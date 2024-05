Ezeket tudjuk az idén érkező Call of Duty: Black Ops 6-ról

Végre eljött az idő: megerősítették, hogy az idei Call of Duty az Xbox Games Showcase programjának részeként bemutatkozik , tegnap pedig már az első teasert is közzétették és kiderült a hivatalos címe is.

A rajongók már május 15-én kiszúrták a Sally pisztolyt a Warzoneban, amely először az eredeti Black Ops dobozképén szerepelt. A csapat TheTruthLies weboldala május 22-én indult el, egy interaktív televízióval, amelyen több csatornát lehet végigpásztázni és a jövőben további tartalmak kerülnek fel.Csütörtökön megerősítették, hogy a Microsoft nyári bemutatóját tényleg egy Black Ops 6 Direct követi majd, amely "az első mélyreható. Nagy az esélye annak is, hogy itt kapjuk meg a Black Ops 6 megjelenési dátumát és arról is szó lehet, hogy a cím az első napon bekerül-e a Game Passbe Ami a címadást illeti: volt némi spekuláció , hogy Black Ops Gulf War lesz, de az Activision valami sokkal egyszerűbbet választott. Továbbá nem hagytak ki egyet sem a felsorolásból, a Black Ops 5 technikailag a 2020-as Call of Duty: Black Ops Cold War volt, amely nem sorszámmal, hanem alcímmel jelent meg.

