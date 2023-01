Ezek a játékok várnak majd a PS Plus Extra és Premium előfizetőkre januárban

Januárban számos meglepetést tartogatnak a PlayStation magasabb szintű előfizetéses csomagjai, a Sony közzétette a januári kínálatot, szám szerint 14 darab címet próbálhatnak majd ki ingyenesen a PS Plus Extra és Premium csomagok előfizetői.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes:



? Back 4 Blood

? Devil May Cry 5: Special Edition

? Life is Strange: Before the Storm

? Jett: The Far Shore



PlayStation (@PlayStation) January 11, 2023

Jól alakul eddig a január a PlayStation Plus előfizetői számára, a Star Wars Jedi: Fallen Order és a Fallout 76 után az extra csomagok előfizetői számos különlegességet próbálhatnak majd ki. A friss blogposzt szerint január 17-től lesznek elérhetőek az új játékok, a lista pedig kifejezetten impozáns lett, hiszen szám szerint 14 darab programot próbálhatunk majd ki, köztük több díjnyertes narratív kalandot. Íme a lista:Back 4 Blood (PS5, PS4)Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)Devil May Cry 5 (PS4)Dragon Ball FighterZ (PS4)Erica (PS4)Jett: The Far Shore (PS5, PS4)Just Cause 4 (PS4)Life Is Strange (PS4)Life Is Strange: Before the Storm (PS4)Omno (PS4)Sayonara Wild Hearts (PS4)Hot Shots Golf 2 (PS1)Star Wars Demolition (PS1)Syphon Filter 3 (PS1)Jól láthatóan mindenkire gondolt a Sony, a narratív kalandok szerelmeseinek ott lesz a Life Is Strange, a Life Is Strange: Before the Storm és az Erica, az adrenalinfüggők pedig a Devil May Cry 5 és a Just Cause 4: Reloaded játékokban vezethetik majd le a felgyülemlett feszültséget.