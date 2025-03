Elvették az Alan Wake Remasteredet azoktól, akik egy hiba miatt ingyen behúzták

Januárban egy váratlan hiba miatt az Xbox Storeból bizonyos feltételek mellett ingyenesen igényelhettünk egy példányt az Alan Wake Remastered ből, most úgy tűnik, a Microsoft elkezdte visszahívni ezeket.

Ha a játékosok hozzáadták az Alan Wake 2 trial verzióját a könyvtárukhoz, majd meglátogatták az Alan Wake Remastered oldalát, akkor egy exkluzív "Csak neked" ajánlatot láttak, amely ingyen kínálta a felújított első részt. Bár a hibát nem sokkal később kijavították, azoknak, akik kihasználták, sikerült megtartaniuk a játékot a könyvtárukban - egészen mostanáig.ezeket a véletlen kikerült ingyenes példányokat. Az eltávolítással érintett Xbox felhasználókat most egy üzenet fogadja, miszerint a játék már nem elérhető a könyvtárukban.Könnyen jött, könnyen ment, de az érintett játékosoknak még így is közel másfél hónapjuk volt arra, hogy használják az Alan Wake Remastered et, több mint elég idő, hogy be is tudják fejezni.