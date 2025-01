Egy hiba miatt ingyen lehetett behúzni Xboxra az Alan Wake Remasteredet

Csütörtökön néhányan elcsíphettek egy nagyon jó üzletet: miután letöltötték az Alan Wake 2 ingyenes próbaverzióját a hétvégi FreePlayDays részeként, észrevették, hogy a trial változat ingyenessé tette az Alan Wake Remastered et.

A Remedy gyakran az Alan Wake Remastered et az Alan Wake 2-vel együtt csomagolja, plusz költség nélkül, egészen érthető okokból. Ugyanis aki szeretné kipróbálni a második részt, de bizonytalan és még nem játszott az elsővel, az anélkül szerezheti meg, hogy bármi extrát kellene költenie.Ez így van Xboxon is és amikor tegnap a felhasználók igényelték aza folytatást. Ezután az Alan Wake Remastered áruházi oldalára lépve a játék felújított változatához is hozzájuthattak teljesen ingyen.Bár volt olyan vélekedés, hogy ez szándékos lehetett, ezt a kiskaput gyorsan bezárták, vagyis szinte biztosan tévedésről volt szó. Azt nem tudni, hogy aki így jutott hozzá a Remasteredhez, az megtarthatja-e, de egy ilyen gyors közbelépés után elképzelhető, hogy az Xbox nem fog közbeszólni.