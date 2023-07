Elárasztották a hackerek az Xbox 360-as Call of Dutykat

Amióta a szervereket frissítették és helyreállították, rengetegen szálltak be az Xbox 360-as Call of Duty címekbe, ez köszönhető a visszafelé kompatibilitásnak, azonban ezeket a régebbi játékokat gyorsan feltörték.





"A régebbi CoD-címek talán újjáéledtek , de a hackerek még mindig tombolnak" - posztolta ragingseaturtle a Redditen , amit figyelemfelkeltésnek szánt, miszerint működnek a korábbi CoD-ok, de tele vannak hackerekkel. A hozzászólásokban mások is megerősítették, van aki felváltva játszik a Modern Warfare 2-vel, a Modern Warfare 3-mal, a Black Ops 1-gyel és aTöbb posztban is elítélik a problémát és kérik az Activisiont, hogy állítsa meg a csalókat, akiknek egyébként nincs nehéz dolga: a színházi mod menü előhívásával God mode, végtelen lőszer, teleportálás kérhető könnyedén. Magyarul nincs szükség harmadik féltől származó alkalmazásokra, vagy bonyolult letöltésekre, de ez már több éve probléma a Black Ops 2-ben, így nem valószínű, hogy most javítanák ki.