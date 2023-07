Feltámadtak az Xbox 360-as Call of Duty címek

120 ezren vetették bele magukat újra a Black Opsba, most, hogy a szerverek helyreállították, míg több mint 70 ezren a Modern Warfare 3-ba léptek be, vagyis jelenleg több mint 200 ezer felhasználó játszik Xbox 360-as Call Of Duty címekkel.

Black ops 1 today yeah OG cod is back baby Xbox with a W pic.twitter.com/jssgvIfEch ? CJ3KTV (@TheMelonMan01) July 17, 2023

2010-et írunk, megjelent az első iPad, elindult az Instagram és a Toy Story 3-at adják a mozikban, valamint megérkezett a Call of Duty: Black Ops . Most, 2023-ban, hogy a szerverek újra online lettek, több mint 120 ezren vetették bele magukat újra, hogy újra átéljék gyermekkoruk nagy harcait.Az Xbox One és a Series visszafelé kompatibilitásának köszönhetőena 360-as címeket, azok online funkcióival együtt. Mivel az összes CoD támogatott, mindegyik óriási játékosszámmal találkozott, hogy a szerverek helyreálltak: a Black Opsban 123 852-en, a Black Ops 2-ben 11 514-en, a Modern Warfare 3-ban 79 619-en merülnek el.Ha most elindítjuk a játékokat, elég gyorsan találunk szervert, míg korábban általában streamelők, vagy a játékot játszó influencerek kellett ahhoz, hogy elég ember vegyen részt a multiplayer újjáélesztésében.