Egy speedrunner bő félóra alatt teljesítette a Baldur's Gate 3 új hardcore módját

A Baldur's Gate 3 ötödik, 30 GB-s javítása egy új nehézséggel egészítette ki a játékot, a Honour Modeban a halál végleges és finoman szólva sem a gyengéknek való, azonban egy speedrunner egy órán belül végigcsinálta.

Chronost semmi sem állította meg és mindösszeaz új Honour Mode-ot, a haladását feltöltötte a YouTubera is. Természetesen az új mód nem egy sétagalopp, de aki gyorsan szeretné megszerezni az arany kockákat, a speedrunning lehet a megoldás.Hősünk alig több mint öt perc alatt végigjutott az első részen, Kethericet is gyorsan elintézte, a Netherbraint pedig mindössze két forduló alatt legyőzték, ha a fire damage-dzsel is számolunk. Chronos egyébként igazi specialista, ő tartja a Baldur's Gate 3 világrekordját is, 25 perc és 18 másodperc alatt teljesítette a játékot.