Egy rakás fejlesztőt elküldtek a Prince of Persia: Sands of Time remake stúdiójától

Harminchárom fejlesztőt bocsátottak el a Ubisoft Torontótól, a Prince of Persia: Sands of Time remake mögött álló stúdióban, a PC Gamernek "célzott átszervezésnek" nevezték, hogy tudják tartani az ütemtervet.

A Ubisoft közölte, hogy támogatják az elküldött dolgozókat, beleértve a végkielégítést és a karrierlehetőségeket, hogy átsegítsék őket ezen az átmeneti időszakon. A torontói stúdió áll a Far Cry 5, a Far Cry 6, a Watch Dogs Legion és a közelgő Splinter Cell remake mögött, a hónap elején pedig együtt kezdtek el dolgozni a Sands of Time remake-en.A fentiek fényében azt gondolnánk, hogy a Ubisoft Torontónak több emberre lenne szüksége, nem pedig kevesebbre, de a Ubisoft szerint az elbocsátások. "A tervünk változatlan marad és csapataink a Splinter Cell remake és más projektek megvalósításán dolgoznak a stúdióban"- közölték.