Egy rajongó úraalkotta a The Last of Us új évadának trailerét játékfelvételekből

A The Last of Us második évada sok izgalmat tartogat, ha a nemrég megjelent teaser trailerből indulunk ki, egy felhasználó pedig bebizonyította, hogy a közelgő szezon mennyire hű marad a forrásanyaghoz.

A The Last of Us új évada a franchise második játékának, a The Last of Us Part 2-nek az eseményeit dolgozza fel és Joel és Ellie történetét öt évvel az első évad fináléja után folytatja. Az első évadot dicsérték a forrásanyaghoz való hűségéért, amelyben a videojáték számos ikonikus pillanatát egy az egyben újraalkották.Egy rajongói trailer rámutatott arra, hogy a sorozat folytatása sem tesz másképp: a videó az új évad teaserében szereplő jeleneteket rekonstruálja a The Last of Us Part 2 jeleneteinek felhasználásával. Az eredmény magáért beszél, aszereplő beállításokkal.Persze vannak eltérések, például Joel (Pedro Pascal) a teaserben végig beszélget a bűneiről Catherine O'Hara titokzatos új karakterével. A rajongói előzetesben ehelyett egy beszélgetést raktak a játékból, ahol Ellie szembesíti Joelt a Salt Lake City-i kórházban történtekkel.

