Néhány perce került ki a MAX streaming platform Youtube csatornájára a sokak által várt The Last of Us 2 évad első hivatalos előzetese, amely már most garantálja a libabőrt nem csak a játék és az első évad rajongóinak, de mindenkinek akinek bejön a posztapokaliptikus hangulat.

Természetesen a készítők hűek a játék szériához, ígyA videóban felbukkannak a játék ikonikus helyszínei, jelenetei és természetesen szereplői is. A zene, a kép magával ragadó, a képsorokat látva alig várjuk hogy érkezzen már a 2025-ös premier! Hangerőt fell, full képernyőre és hadd szóljon!

Nézd nagyban ezt a videót!