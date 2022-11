Egy MMORPG-vel bővülhet a közeljövőben a Horizon-játékok univerzuma

Érdekes pletykák láttak napvilágot a napokban, egyes források szerint a Sony összefogott a dél-koreai NCSoft csapatával, közösen fognak készíteni egy többjátékos, nyílt világú MMORPG játékot, ami a Horizon-univerzumban fog játszódni.

Felpörögtek az események a Horizon háza táján, hiszen a Forbidden West első nagyobb kiegészítője és a felújított Horizon Zero Dawn mellett számos egyéb projekt is készül a robotdínós játék univerzumában. A dél-koreai MTN információi szerint további Horizon-címekre is számíthatunk, ugyanis a Sony és az NCsoft közös együttműködésbe kezdett.Az első közös projektjük a. Az NCSoft számára nem idegen az MMORPG-k világa, hiszen korábban már a Guild Wars és a Lineage című fantasy szerepjátékok fejlesztésében is részt vettek.A játék még nagyon korai fázisban lehet, az NCSoft jelenleg is keres kollégákat a projekt elindításához. Mindenesetre nagy a mozgolódás a francise háza táján, készül ugyanis egy VR-os spin-off rész Horizon Call of the Mountain címmel, sőt, még egy élőszereplős Netflixes Horizon Zero Dawn sorozat is várható valamikorra.