Állítólag megújult, megszépített formában tér vissza a Horizon: Zero Dawn

Több megbízható forrás is tudni véli, hogy a Guerrilla Games 2017-es akció-szerepjátéka, a Horizon Zero Dawn megújult külsővel, remaster formában fog ellátogatni PlayStation 5 konzolokra, emellett egy többjátékos spin-off epizód is fejlesztés alatt áll.

Az MP1st , és a VGC forrásai szerint a Guerrilla Games nemcsak a Horizon: Forbidden Wes első nagyobb kiegészítőjén , hanem az előzmény megszépítésén is javában dolgozik. Mindez azért a szempontból is furcsa, mert a Horizon Zero Dawn nem olyan régi játék, 2017-ben jelent meg Play Station 4 konzolra, PS5 konzolon pedig 60fpssel, gyönyörű látvány mellett fut a program.Az informátorok szerint, DualSense támogatást is kapni fog a játék.A felújított változat mellett egy multiplayer, PvP spin-off epizód is fejlesztés alatt áll, a Horizon világába kalauzolja majd el a játékosokat a multiplayer oldalhajtás. Részleteket még sajnos nem tudunk, de kíváncsian várjuk a fejleményeket, hiszen eddig a a Guerrilla Games inkább az egyjátékos élményre koncentrált a játékaiban.