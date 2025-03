Egy Mario Kart-szerű játékon dolgozott a Warner bezárt stúdiója

A Warner Bros egy Mario Kart-szerű játék fejlesztésén dolgozott, amelyben a Warner IP-katalógusának olyan karaktereivel száguldozhattunk volna, mint a Tom és Jerry vagy az Adventure Time.

A cím, - amely a hírek szerint a covid-járvány kezdetén kapott zöld utat, - egykészült, amely konzolos, PC-s és mobilos platformokat célzott meg. A Sacred Symbols podcastben a házigazda Colin Moriarty megjegyezte, hogy a játék mögött a Warner Bros san diegoi csapata áll, a munkát pedig az alkalmazottak nagymértékű fluktuációja nehezítette.A játék rövid fejlesztési ideje alatt több mint 100 fejlesztő dolgozott a stúdióban és a Moonlight kódnevet kapta, azonban állítólag a játék potenciálisan a WB Racers, illetve az XDR címet kapta volna. A Warner Bros San Diegót 2025-ben zárták be és a Player First Games és a Monolith Productions is bezárt ugyanekkor.