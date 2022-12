Egy igazi iparági veterán dolgozik a a Blizzard készülő túlélőjátékán

A Blizzard vadonatúj IP-je, a régóta készülő túlélős játék ismét hallatott magáról, az egyelőre cím nélkül futó projekt továbbra is nagy erőkkel készül, sőt, egy igazi iparági veterán is csatlakozott a csapathoz, akiknek közben meg is duplázódott a létszáma.

Az utóbbi időszakban elsősorban a nagy port kavart Microsoftos felvásárlással kapcsolatban került szóba a Blizzard neve, egy friss blogposztban viszont hallottunk végre a készülőben lévő új játékukról is. Mike Ybarra, a Blizzard Entertainment elnöke egy évzáró blogposztot tett közzé, ebben pedig a cég készülő új túlélős RPG-játéka is felbukkan. A játékot idén januárban jelentették be , eddig annyi derült ki róla, hogy egy teljesen új univerzumban játszódik majd.A friss blogposztból viszont kiderült, hogy a Ubisoftot tavaly elhagyó, aki korábban több Far Cray játékon dolgozott mint porduccer és ügyvezető igazgató. Emellett azt is megtudtuk, hogy a játékon dolgozó csapat létszámát megduplázta a Blizzard, szóval eléggé komolyan veszik a projektet. Bízunk benne, hogy a jövő évi BlizzCon eseményen végre mutat majd a készülő játékból valamit a Blizzard.