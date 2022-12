Phil Spencer szerint a PlayStation el akarja nyomni az Xbox-ot

Még tovább élesedik a helyzet a PlayStation és az Xbox között, akik igencsak súlyos hidegháborús helyzetbe kerültek azért, mert a Microsoft fel akarja vásárolni az Activision Blizzardot, és miután ezt rengeteg dolog akadályozza, elindult a sárdobálás.

Ezt Phil Spencer indította útnak a Second Request podcast keretein belül, ahol egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy véleménye szerint, azaz úgy növelik konzolos dominanciájukat, hogy közben az Xbox-ot kicsinyítik vele.Spencer szerint a Sony egészen másként gondolkozik a játékiparról, mint ők, és kiemelte természetesen a Call of Duty-sorozatot is, hiszen elmondása szerint a PlayStation annak ellenére is megvétózta a franchise felvásárlását, hogy az Xbox ígéretet tett rá: továbbra is megjelenhet majd a játék minden platformra. Úgy tűnik zabos a hangulat...