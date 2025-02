Egy hiba várandós gyerekeket adott hozzá a The Sims 4-hez

The Sims 4 tapasztalt veteránjainak nem idegenek a bizarr hibák, de a legújabb frissítéssel érkező bug elég nyugtalanító jeleneteket hozott az életszimulátorba: "Umm, srácok, a gyerekem terhes" - írja egy aggódó játékos a Redditen.

A hiba forrása a Patch 176, azaz a február 25-én PC-re és konzolokra is kiadott legújabb frissítés lehet. Ez újra elhozta a betörőket, egy régóta hiányolt funkciót, de a nosztalgia mellett a patch egy váratlan meglepetéssel is szolgált.A FutureApricot8074 nevű felhasználó megosztott egy képet, amelyen egy láthatóan terhes gyermek látható a The Sims 4 -ben, ami azonnal vitát váltott ki. Mások is csatlakoztak és erről számoltak be, úgy tűnik, hogy a, ami a gyerekek nagy hasához vezet.Február 27-én a Maxis még nem adott ki hotfixet, így lehet, hogy belefutunk, de a jó hír, hogy nem kell aggódnunk a terhességek miatt a játékunkban, ez a hiba csak a Simek kinézetére van hatással, az életszakaszaikra, vagy a játékmenetre nem.