Tizenegy évvel a megjelenés után betörőt adtak hozzá a The Sims 4-hez

Még az eredeti Simsben a külvárosi házunkat is fenyegethette egy tolvaj, majd a betörők újra megjelentek a Sims 2-ben és 3-ban, de a Sims 4-ben soha nem szerepeltek - egészen mostanáig és egy ingyenes frissítés hozta el.

Az elmúlt 11 év alatt a The Sims 4 az egyik legszerteágazóbb életszimulátor lett, azonban a betörő valamiért kimaradt belőle. Most hozzáadták és Robin Banksnek hívják és a korábbi változatokhoz hasonlóan ő is becserkészi az otthonunkat, hogy értékes tárgyakat vigyen magával.A jó hír, hogy nem kell semmilyen bővítményt beszerezni ahhoz, hogy összefussunk a tolvajjal, mert a, ami szintén ingyenes. A környezet reagál is Banks-re, ha megvan az állatos DLC, akkor a kutya elkergeti például, de extrém esetben össze is barátkozhatunk vele.

