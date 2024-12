Egy bennfentes szerint 2026-ra csúszhat a State of Decay 3

Az Xbox rengeteg játékon dolgozik már egy ideje, köztük a State of Decay 3 -on is, a zombis túlélő megjelenési ablakáról azonban egyelőre nem tudunk semmit, egy bennfentes szerint pedig csak 2026-ban fog megjelenni.

Nyáron kaptunk egy gameplay trailert a State of Decay 3 -ról, de az nem tartalmazott semmit a megjelenésről és ez azóta is sokakat foglalkoztat. A Windows Central vezető szerkesztője, Jez Corden tegnap előtt beszélt az XB2+1-2+2 podcast legutóbbi epizódjában az Xbox State of Decay 3 -mal kapcsolatos terveiről, legalábbis, amit ő tud.Corden megjegyezte, úgy hallotta, hogy eredetileg 2025-re tervezték a State of Decay 3 megjelenését és a játék közelebb van a befejezéshez, mint gondolnánk, hozzátette azonban, hogy szerinteEz persze továbbra is csak egy pletyka, de lenne értelme, ugyanis az Xbox már tele van nagy címekkel jövőre, bejelentett megjelenési ablakkal (Fable, Doom: The Dark Ages, Avowed, South of Midnight).