A nyílt világú túlélőhorror-sorozat harmadik címét még 2020 júliusában jelentették be az Xbox Series X bemutatója során és az elmúlt négy évben egyetlen hivatalos információ sem jött ki a játékról.

Most a State of Decay 3 végre újra előkerült, méghozzá a vasárnapi Xbox Games Showcase során, egy újabb cinematic trailerrel., úgyhogy lehet, hogy ez még nagyon messze van.Az új trailer egyfajta szentélyt mutat be, amely furcsa csecsebecsékből és emléktárgyakból áll, amelyeket hátrahagytak. Az előzetes bőséges mennyiségű harcot is bemutatott, a túlélők a lőfegyverek és a csapatmunka erejével hárítják el a pokoli élőhalottakat.

