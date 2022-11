Dave Bautista továbbra is szívesen eljátszaná Marcus Fenix karakterét

A galaxis őrzőiből is ismert ex-pankrátor továbbra sem adja fel, ismét bejelentkezett a Gears of War videojáték-sorozat marcona karakterének, Marcus Fenixnek a szerepére, a készülő élőszereplős Netflixes Gears of War-mozifilmben szívesen eljátszaná a hőst.

Dave Bautista neve már sokszor szóba került a Gears of War kapcsán, a színész maga is jelezte már korábban többször , hogy szívesen eljátszaná Marcus Fenix karakterét. Úgy tűnik, hogy erre lehetősége adódik majd, hiszen a Netflixnél többek között egy élőszereplős Gears of War-mozifilm is élőkészületben van., a Gears 5 róla szóló promóvideóját osztott meg Twitteren.A színész mellett szól, hogy már szerepelt a Gears 5-ben , hatalmas rajongója a szériának, emellett kinézetre, fizimiskára is sokban hasonlít a Gears of War marcona hősére. A poszt alatt természetesen rögtön megjelent az eredeti játéktrilógia atyja, Cliff Bleszinsky, aki szintén őt választaná a szerepre. A Netflix és a Microsoft még nem kommentálta a hírt, mi azért titkon örülnénk annak, ha Dave Bautista végre eljátszhatná Marcus Fenix karakterét.