Csökkentek az Xbox bevételei a konzoleladások visszaesése miatt

A Microsoft 7%-os bevételcsökkenésről számolt be a játékrészleg második pénzügyi negyedévében, amely 6,6 milliárd dolláros bevételt ért el a december 31-én zárult három hónapban, ami 530 millió dollárral kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A csökkenés az Xbox hardverbevételek 29%-os visszaesésének tudható be, ami a negyedév során eladott konzolok alacsonyabb mennyiségének köszönhető. Az Xbox tartalom és szolgáltatások bevételei 2%-kal nőttek az előző évhez képest, amit a Game Pass növekedése hozott el.Hivatalosan 2023 októberében fejeződött be az Activision Blizzard felvásárlása, ezt követően a tavalyi második negyedévben, valamint az azt követő három negyedévben jelentősen nőtt a játékrészleg forgalma. Kiderült az is, aés több mint 30%-kal növelte a PC-s előfizetői bázisát.