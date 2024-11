Már 146 millió Nintendo Switch kelt el világszerte

A nagy konzolháborúban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy bár egy egészen más közeget szolgál ki, azonban a Nintendo Switch is egyre nagyobb sikereket ér el, így a japánok most bejelentették, hogy hol tart most a masina.

Mint kiderült, a szeptember 30-án lezárt legutóbbi negyedévben újabb 2,6 millió gépet tudtak értékesíteni, így, ami mellett természetesen játékaik is nagyon jól fogynak.A legkelendőbb belső fejlesztésű cím például a Mario Kart 8 Deluxe a maga 64 milliójával, de felkerült a dobogóra az Animal Crossing: New Horizons is 46 millióval, valamint a Super Smash Bros 35 millióval. Kiemelték még a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom eladásait is, ami új szereplőként máris 2,5 millió példányban fogyott.