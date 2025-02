Csak jövőre kap új bővítményt a Diablo IV

Rod Fergusson, a Diablo vezérigazgatója megerősítette, hogy a Diablo IV második kiegészítője csak 2026-ban érkezik - pedig a tervek szerint a bővítmények évente jöttek volna, de úgy tűnik, a Blizzard ezt nem tudja tartani.

A Bloomberg munkatársa, Jason Schreier szerint Rod Fergusson a las vegasi DICE rendezvényen közölte, hogy a Diablo IV . Mivel a Vessel of Hatred tavaly jelent meg és nem terveznek bővítményt 2025-re, úgy tűnik, hogy a Blizzard máris eláll a nyilvánosságra hozott terveitől A második kiegészítőről a megjelenési éven túl további információkat nem közöltek, ami talán pozitívum, hogy (vélhetően) így nem egy félkész valamit fognak kiadni a kezeik közül. Addig is rengeteg szezonális tartalommal üthetjük el az időt, jelenleg a Season of Witchcraft című 7. évad fut rengeteg új okkult drágakővel, erővel és jutalmakkal csábítva.