Éves bővítéseket kap majd a Diablo IV

Taktikát vált a Blizzard a Diablo IV bővítése kapcsán, a szezonális tartalmaktól teljesen függetlenül ugyanis bejelentették, hogy a játékhoz évente szeretnének nagyobbacska kiegészítőkkel szolgálni.

Ez jelentős különbség a Diablo III-hoz mérten, hiszen ott gyakorlatilag egyetlen nagyobbacska csomagot kaptak csak a rajongók a Rise of the Necromancer képében - ha a dobozos bővítményt nem számoljuk -, de a negyedik résznél minden évben számíthatnak majd ilyen jelentősebb tartalmi frissítésekre.Rod Fergusson egy interjúban beszélt minderről, ahol kiemelte, hogy, mert szerinte olyan alapokat raktak le, amire bátran építkezhetnek a jövőben is.