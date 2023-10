Bobby Kotick többé már nem az Activision vezére

Nagyon izgalmas kérdés volt a Microsoft felvásárlását követően, hogy mi lesz majd Bobby Kotickkal, akiről várható volt, hogy nem tudja elviselni azt, hogy valaki másnak kelljen jelentenie, így inkább távozik az Activision éléről.

Pontosan így is történt minden, a játékosok által finoman szólva sem szívlelt Kotick ugyanis bejelentette, hogy bár a Microsoft felkérésére, utána azonban távozik az Activision vezérigazgatói székéből, ami egy új kezdetet jelent a cég életében.Hogy Bobby Kotickot ki követheti majd a vezérigazgatói székben, az egyelőre kérdéses, de ne felejtsük el: bármennyire is utálták sokan a CEO személyét, 1991 óta vasmarokkal irányította az Activisiont, és óriási sikersztorit hozott össze, így bárki is kerül a helyére, fel lesz adva neki a lecke.