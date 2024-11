Beperelték a Ubisoftot, amiért játszhatatlanná tette a The Crewt

Mint az közismert, 2023 decemberében a kiadó csendben törölte The Crew t a digitális boltok polcairól, és megerősítette, hogy a kizárólag online játszható játék idén áprilistól kezdve már nem lesz használható.

Tavasszal elég nagy volt a felháborodás, most pedig két érintett játékos csoportos keresetet indított, amelyben a Ubisoftot a kaliforniai fogyasztóvédelmi törvények megsértésével vádolják."azzal, hogy azt mondta nekik, egy játékot vásárolnak, holott valójában csak egy korlátozott licencet béreltek".Arra is felhívták a figyelmet, a termék csomagolása "tévesen azt állította, hogy a The Crew maga a fogyasztók által megvásárolható fizikai lemezekre vagy a fogyasztók által a letöltésért fizetett digitális fájlokra van kódolva". Pedig - indokolták, - ezek inkább egy kulcshoz hasonlítottak, amellyel kinyithatták a távoli szerver kapuit, amelyet most leállítottak.Kitértek arra is, az Assassin's Creed 2 és a 3 is kapott offline módot, amikor leállították az online szervereiket. A két felperes végeredményben azt szeretné, hogy a bíróság hagyja jóvá a pert csoportos keresetként és kapjanak pénzbeli kártérítést.