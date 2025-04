Bejelentették a harmadik Angry Birds mozit

A Paramount és a Rovio bejelentette, hogy készül a harmadik Angry Birds-film, amely 2027 január 29-én kerül a mozikba, és John Rice az első filmben végzett munkája után ismét rendező lesz, Thurop Van Orman írja a forgatókönyvet.

A The Angry Birds Movie 3-ban Jason Sudeikis (Ted Lasso), Josh Gad (Jégvarázs), Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) és Danny McBridge (Az erényes Gemstone-ék) ismét a sikeres mobiljáték színes madarainak hangját adja.Továbbá Keke Palmer (Nem), Lily James (Hamupipőke), Sam Richardson (Ted Lasso), Nikki Glaser (Golden Globe Awards) és Emma Myers (Minecraft) is szerepet kap. John Cohen producer azt emelte ki, hogy izgatottak amiatt és rendkívül büszkék a szereplőgárdára, akik a legviccesebb emberek.Furcsa egybeesés, de 2027 márciusában megjelenik a Sonic, a sündisznó 4. és a Zelda film is, két hónappal a The Angry Birds Movie 3 után.