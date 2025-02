Bautista a rajongókat kéri: petícióval juttassák be a Gears of War mozifilmbe

A Netflix még 2022 novemberében jelentette be, hogy több Gears of War-projektet is tervez , köztük egy élőszereplős filmet, amelyet egy felnőtteknek szóló animációs sorozat és esetleg további, ezen túlmutató produkciók követnek.

Néhány nappal ezelőtt Dave Bautista, színész és egykori WWE-pankrátor a ComicBooknak adott interjújában a legújabb filmjéről, az In the Lost Lands-ről beszélt, amikor rövid időre témát váltott és rátért a Gears of War-filmre. Elmondása szerint egy ideje már sikertelenül próbál nyomást gyakorolni a Netflixre a szereplésével kapcsolatban, ezért az internet segítségére van szüksége."Hé,a rohadt Gears of Warról. Gyerünk Netflix. Gyerünk már" - kérte a rajongókat. Emlékezetes, Bautista néhány évvel ezelőtt bekerült a Gears 5-be és népszerű kiegészítőnek bizonyult, így általánosságban véve a rajongók szeretnék, ha ő vezetné a Netflix-projektet.A hírek szerint az adaptáció legalább az első játék eseményeit felöleli, amelyben Marcus Fenix őrmester vezeti az emberiség utolsó csapatát a Locust Horde nevű faj ellen.