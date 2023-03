Barátságos gépigényt kapott a Resident Evil 4 Remake

Nem panaszkodhatnak majd a rajongók a Resident Evil 4 Remake gépigénye miatt, a Capcom ugyanis bejelentette, hogy kifejezetten baráti rendszerkövetelmények várják majd a rajongókat, melyek nem lettek szigorúbbak, mint a Resident Evil Village-nél látottak.

Olyannyira nem, hogy a játék már egy többéves masinán is hajlamos lesz elindulni, hiszen beéri már egy Ryzen 3-as processzorral, 8GB rendszermemóriával, valamint egy 4GB V-RAM-mal rendelkező grafikus kártyával is, ami ebben a formában egyáltalán nem rossz. Resident Evil 4 Remake érkezésére ráadásul már nem is kell túl sokat várnunk, hiszen március 24-én, azaz még most pénteken megjelenik PC mellett PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt.Operációs rendszer: Windows 10 (64 bit)Processzor: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: AMD Radeon RX 560 4 GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB VRAMOperációs rendszer: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)Processzor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700Memória: 16 GB RAMGrafikus kártya: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070Ha még nem vagy benne biztos, szembe akarsz-e szállni ismét a sötétség démonaival, olvasd el tesztünket