Az Xboxnál nagyon elégedettek a Sea of Thieves PS5-ös teljesítményével

A Variety-nek adott friss interjújában Matt Booty, az Xbox vezetője sokat beszélt a Microsoft közelmúltbeli ügyeiről és természetesen a beszélgetés az Xbox új stratégiájára is kitért a multiplatform kiadásokkal kapcsolatban.

Ahogyan az várható volt, örülnek a dolgok eddigi menetének, különösen a Rare Sea of Thieves játékának, amellyel a csapat "nagyon elégedett". A korábbi Xbox-exkluzív kalózkaland PS5-ös verziójának korai értékelései nagyon jók voltak, és a játék azóta uralja a PlayStation-listákat.Booty azt is elmondta, hogy az Xbox jövőbeli, ahogyan azt Phil Spencer tavaly mondta. Igaz, most éppen ezt a stratégiát látjuk megvalósulni, hiszen a DOOM: The Dark Agest az Xbox Games Showcase eseményen leplepezik le a két konzolra.