Májusban is uralta a PS5 tengereit a Sea of Thieves

A korábbi Xbox konzol-exkluzív Sea of Thieves volt a legtöbbet letöltött PlayStation 5 játék az Egyesült Államokban és Európában is a múlt hónapban - derül ki a PlayStation Blogon közzétett PS5-ös és PS4-es adatokból.

A májusi európai és amerikai PS5 letöltési listákon egyaránt. A listavezető Seas of Thieves mellett a Grounded, a Call of Duty: Modern Warfare 3 és a Fallout 4 is felkerült mindkét listára.A Seas of Thieves már áprilisban is az első volt a két kontinensen úgy, hogy tényleg a hónap utolsó napján jelent meg. Ami a PS4-et illeti: a Minecraft májusban Európában és az Egyesült Államokban is a letöltési listáják élén végzett, Európában A Way Out, Red Dead Redemption 2, The Forest és Fallout 4 az első öt sorrendje.