Az új Indiana Jones-játék buktatta le a Quake 6-ot?

Izgalmas dolgokra lettek figyelmesek a rajongók az Indiana Jones and the Great Circle bejelentéséhez mellékelt fejlesztői napló kapcsán, lévén voltak olyan fanok, akik képkockáról-képkockára megnézték az egészet.





Ennek pedig meg is lett a maga eredménye, hiszen találtak egy olyan direkt utalást, ami elég egyértelműen leleplezi a Quake 6-ot. Az új Indiana Jones-játék kapcsolódó kedvcsinálóján ugyanis néhány pillanbatra, sőt a mondhatni klasszikus Q-betű sem maradt ki a sorból, hogy még csak félre se tudjuk érteni a dolgot.Az alábbiakban látható pillanatképen ti magatok is megtekinthetitek azt a részt, ami most izgalomba hozta az egész játékvilágot, hiszen ez alapján úgy tűnik, hogy a MachineGames műhelyében a Quake 6 is készülődik már. Ti mit szólnátok hozzá?