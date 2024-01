Bemutatkozott az Indiana Jones and the Great Circle, itt az első trailer és egy rakat screenshot is

A Microsoft és a MachineGames az Xbox Developer Direct részeként a korábbi várakozásoknak megfelelően bemutatták a sokak által régóta várt Indiana Jones-játékot, ami első blikkre nemhogy csalódást nem okozott, de alaposan kikerekeítette a szemünket is.

Az Indiana Jones and the Great Circle címre keresztelt alkotás - amely Az elveszett frigyláda fosztogatói és az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag között játszódik - ugyanis az első kedvcsinálója alapján, mindezt pedig egy olyan grafikai körítéssel és játékmenettel fejelték meg a készítők, hogy abból tényleg semmi sem hiányzik: ügyeskedés, lopakodás, vad akciók, fejtörők és természetesen sok-sok felfedezés, rejtély, illetve mozifilmszerű jelenet.Ha nem hiszitek el, nézzétek meg magatok az alábbiakban a játék valóban minden téren tökéletesen hangulatát és élményét, ha pedig megtetszett, még egy nagyszerű hír a végére: az Indiana Jones and the Great Circle várhatóan még az idén megjelenik PC-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, ráadásul a Game Pass részeként.

