Az MSI is megvillantotta 2023-as gamer laptopjait

A hét utolsó napjáig tartó CES 2023 rendezvényen mutatta be az MSI is az idei évben érkező fejlesztéseit, a gyártó gamer laptop szériái nem csak felfrissülnek, hanem még egy új szereplővel is bővül a repertoár.





Az már senkinek nem lesz meglepő, hogy 13. generációs Intel Core HX processzorokkal érkeznek az új gépek, és az sem megy ritkaságszámba, hogy a legújabb GeForce RTX 40 sorozatú GPU-k kerülnek a gépekbe hiszen a gamer laptopoknál ez a 2023-as irány.Mint a versenytársak esetében , természetesen itt is helyt kapott az Nvidia Ada Lovelace, amely elképesztő teljesítménynövekedést ígér a játékokban, hiszen az AI-alapú DLSS 3 élethű virtuális világokat tesz lehetővé teljes ray Tracinggel.Az új MSI gaming laptopok a legújabb exkluzív termikus kialakítással érkeznek, amelyekben az összes hővezető csövet áttervezték - még VRAM-exkluzív csövek is vannak - a GeForce RTX 40 sorozatú laptopok a belépőszintű Katanától a csúcskategóriás Titanig kínálnak választási lehetőséget.Az MSI dizájnban is megmutatta mitől dögléik a légy: több mint 10 laptop kapta meg az új ID dizájnnak nevezett koncepció szerint készült kinézetet, a 16:10 QHD+ 240 Hz-es képfrissítéssel rendelkező kijelzőket pedig megkapják a játékosok a csúcson ülő Raider GE, Vector GP és Stealth sorozatokban. A billentyűzet is egészen egyedi lett: futurisztikus, áttetsző billentyűsapkát kaptak a gombok.A Titan GT és Raider GE brutális i9-13980HX processzorral és akár GeForce RTX 4090 laptop GPU-val is kapható lesz, a teljesítmény pedig húzható az MSI OverBoost Ultra technológiával, amely a processzorokat és a grafikát 250W teljes teljesítményre, vagy a támogatott 5.2GHz-es frekvenciára emeli 8 P-magon keresztül. Mindemellett a Titan GT a világ első, több mint 1000 nit csúcsfényerővel rendelkező, 4K/144Hz-es Mini LED kijelzőjével van felszerelve, a Raider GE a 16:10 QHD+ 240Hz-es kijelzővel érkezik.A gyártó bemutatta a belépő gamer laptopok egy teljesen új sorozatát, a Cyborg 15-öt, amely futurisztikus áttetsző borítással érkezik, láthatóvá téve a mechanikus és elektromos részeket.