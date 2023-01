Bemutatkoztak az Acer 2023-as gamer laptopjai és monitorai

A hivatalos CES 2023 rendezvény előtt, a mai napon mutatta be az Acer legújabb gaming eszközeit, a 2023-as Predator Gaming, Nitro és TrueGame 3D eszközöket, amelyben nem csak bivalyerős laptopokat, de monitort és egy kis meglepetést is találunk.

Az Acer Predatorok régóta a gamerek csúcskészülékei között foglalják el méltó helyüket, így kezdjük is ezzel a sort! A mai eseményen az Acer két nagy teljesítményű Predator Helios gaming laptop mellett egy új Predator gaming monitor párost és egy Predator gaming routert is bejelentett.A laptopok az eddig megszokottól némileg eltérő dizájnnal rendelkeznek, a 16 és 18 hüvelykes kijelzők alatt a legújabb, 13. generációs Intel Core mobil processzorok és Nvidia GeForce RTX 40 sorozatú GPU-k kaptak helyet. A gamer laptopok továbbfejlesztett hőszigetelést kaptak, processzorokban pedig az Intel Core i9 vagy i7 HX kerül a gépekbe, amely mellé akár Nvidia GeForce RTX 4080 laptop GPU is kerülhet.Ezek a GPU-k már Nvidia Ada Lovelace architektúrát használnak, amely nem csak a teljesítmény, de az MI-alapú grafika terén is óriási ugrást jelentenek. Az új Heliosokba akár 32 GB DDR5-4800 MHz-es RAM és akár 2 TB RAID 0 PCIe Gen4 NVMe SSD lis kerülhet. Az új Predator laptopok továbbfejlesztett hőtechnikai megoldásokat alkalmaznak, ennek része az 5. generációs AeroBlade 3D fém ventilátor és téglalap alakú vektoros hőcső is.

Acer Predator Helios 18

A Predator Helios 16 egy 16 hüvelykes, 165 Hz-es (16:10) WQXGA (2560×1600) kijelzővel, a Helios 18 pedig egy 18 hüvelykes (16:10) Mini LED kijelzővel érkezik, amely a következő opciókat kínálja: WUXGA (1920x1200) 165 Hz, WQXGA (2560×1600) 165 Hz / 240 Hz-en / 250 Hz. Utóbbi eszköz 1000 nit fényerőt produkál.A Heliosok mini-LED háttérvilágítású billentyűzetet kaptak és természetesen a billentyűnként állítható RGB háttérvilágítás sem maradhatptt ki, ezen kívül az Acer játékvezérlő központja, a PredatorSense is a 4.0 verzióra frissült. A Predator Helios 16 és Predator Helios 18 laptopok egy hónap Xbox Game Pass vagy PC Game Pass csomagot is tartalmaznak.Monitorait is frissítette az Acer, a Predator X45 és X27U gaming monitorok OLED kijelzővel érkeznek, a 45 hüvelykes UWQHD (3440x1440) Predator X45 egy 800R ívelt monitor ultraszéles, keskeny kerettel, míg a Predator X27U lapos, 27 hüvelykes WQHD (2560x1440) panellel érkezik. Az 1000 nites csúcsfényerősség mellé HDR10 is érkezik.

Acer Predator X45

Képfrissítésben mindkét monitor 240 Hz-es frekvenciát kínál, 0,01 ms pixel válaszidővel. Az AMD FreeSync Premium sem maradt ki természetesen, ahogy az USB Type-C csatlakozású USB hub sem.A Predator Helios 16 februártól kapható, 2399 eurós (960 ezer forint) áron, a Predator Helios 18 márciusban érkezik, 2499 eurós (1 millió forint) áron. A Predator X45 monitor a második negyedévtől érhető el, 1799 eurós (720 ezer forint), míg a Predator X27U 1099 eurós (440 ezer forint) áron.Az Acer Nitro laptopcsalád is jelentős frissítést kapott, hiszen ide is megérkezett a 13. generációs Intel Core processzortámoagatás, ahogy az Nvidia GeForce RTX 40-es sorozatú laptop GPU-k is. 16 hüvelykes WUXGA/WQXGA vagy 17,3 hüvelykes FHD/QHD kijelzővel lesznek elérhetők az új laptopok, amelyekbe akár 2 TB tárhelyet és 32 GB DDR5 4800 memóriát is kérhetünk.

Acer Nitro 17

Az új Nitro 16 elődjénél 5%-kal nagyobb képernyőfelületet kapott és akár 165 Hz-es frissítési frekvenciát is bír, amely támogatja az Nvidia Advanced Optimust, ezáltal lehetővé teszi, hogy dinamikusan váltsunk az integrált és a diszkrét grafikus kártya között újraindítás nélkül. A laptop 4 zónás RGB háttérvilágítású billentyűzetet kapott.A Nitro 17 akár 13. generációs Intel Core HX processzort is kaphat, a készülék 144 Hz-es vagy 165 Hz-es frissítési frekvenciájú FHD, vagy 165 Hz-es frissítési frekvenciájú quad-hd felbontású (QHD) kijelzővel érkezik.A Nitrokhoz is jár az egy hónapos Xbox Game Pass vagy PC Game Pass csomagA laptopok májustól érhetők el, az Acer Nitro 16 1499 (600 ezer forint) eurós, az Acer Nitro 17 pedig 1599 eurós (640 ezer forint) áron.A fentieken kívül szoftveres újítást is bejelentett az Acer, frissül ugyanis a SpatialLabs TrueGame, amelynek 3D Ultra üzemmódja hamarosan lehetővé teszi a játékosok számára, hogy 3D+ játékmódot is használjanak, ezáltal egy mélyebb 3D élményben legyen részük.A gaming routerről egyelőre nem érkezett információ.Az árak alatt természetesen az EU árak értendők, ezekre hazánkban jöhetnek még kölönféle járulékok.