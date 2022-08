Az Elden Ring fejlesztőinek új játéka már majdnem elkészült

Az Elden Ring rendezői székében helyet foglaló Hidetaka Miyazaki egy friss interjúban azt állította, hogy a FromSoftware legújabb játékának fejlesztése már az utolsó fázisában van, de ezzel együtt azt is állította, hogy ő egyelőre még mindig nem tudja, mi az.

Az Elden Ring már hónapokkal ezelőtt megjelent és óriási rajongótábort sikerült kiépítenie, a teszteken is rendre kiválóan szerepel, így nem meglepő, hogy gyakorlatilag minden gamer tűkön ülve vár a stúdió következő nagy dobására.Miyazaki a japán 4Gamers oldalnak nyilatkozott a témában, ahol kiemelte, hogy még ő sem tudja min dolgoznak a srácok, de az tény, hogy a Sekiro óta "három és fél" fejlesztést tartott kézben egyidőben a FromSoftware, amiből az egyik volt az Elden Ring, de emellett haladt a többi projekt is, ezek közül az egyik hamarosan elkészül.Egy ideje pletykálják, hogy, és ez még inkább téma lett az év elején, amikor megjelent egy From Software felmérés, amely egy közelgő Armored Core játékkal foglalkozott. A felmérés arra is utalt, hogy a játék mech csatáinak sci-fi világát Miyazaki alkotta meg, akinek ötletei és koncepciói formálták a Demon's Souls és a Dark Souls világát és történeteit.Bár Miyazaki ezt nem erősítette meg, mi mégis kíváncsian várnánk egy új epizódot a játékból, de hogy valójában mi készül... Hamarosan bizonyára kiderül.