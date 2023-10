Az eddigi legnagyobb patch jön a Diablo IV-hez

A Blizzard felfedte a Diablo IV friss javításában szereplő számos változást, ez új egyedi tárgyakat jelent, amelyeket a World Tier 4-ben lehet megszerezni, valamint a Legendary Aspects módosításait is tartalmazza.

Miközben a fejlesztők lassan készülnek a Diablo IV közelgő Season of Bloodjára, a játékosállomány csökkent a cím megjelenése óta, bár a Steamen a játékosok száma várhatóan ismét növekedni fog. A felhasználók visszaszerzésére a javítások és frissítések lehetnek a megoldások, ezek szellemében készült a Diablo IV Számos Unique Item került bele, melyeket a World Tier 4-ben, vagy a Seasonal Realms-ben lehet megszerezni, valamint a Paragon Glyph-ok és Legendary Aspects kiigazításai is helyet kaptak. Két további karakterhelyet adtak hozzá, ez így 12-re nőtt, valamint a minitérkép szélesebb területi tartományt is megjelenít.