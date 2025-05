Az EA kinyírta a WRC-sorozatot is

Miután az Electronic Artsnál leépítési hullám indult és elbocsátások történtek, projekteket is töröltek, - köztük az új Titanfallt is , - és most egy újabb franchiseról derült ki, hogy véget ér, méghozzá a WRC.

Egy fejlesztői bejegyzést írt a Codemasters és megerősítette, hogy a Hard Chargers Content Pack lesz az utolsó tartalomcsomag a rally szimulátorhoz. Most, de az EA SPORTS WRC továbbra is elérhető lesz a meglévő és az új játékosok számára.Hozzátették, a WRC-partnerségük évtizedeken át tartott olyan címeken keresztül, mint a Colin McRae Rally és a DiRT. A bejelentés értelmében a Codemasters rallyversenyzős franchise-a a legújabb sorozat, amelyet az EA leállít - reméljük, nem lesz több, bár a hírek szerint a Need for Speed sem áll túl jól.