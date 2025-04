Óriási leépítés az Electronic Arts-nál, még az új Titanfallt is törölték!

Hatalmas leépítési hullám indult el az Electronic Arts berkein belül, a Bloomberg magazin jól ismert és egyben megbízható belsős informátora, Jason Schreier szerint ugyanis a kiadó mintegy 3-400 alkalmazottat tesz lapátra.

A legnagyobb csapást várhatóan a Respawn Entertainmentet éri majd, hiszen, a csökkentett létszám ugyanis arra lesz elegendő, hogy a csapat az Apex Legends-et és a Star Wars Jedi-sorozatot támogassa.A hírt az EA is megerősítette, Justin Higgs szóvivő hosszútávú stratégiai döntésnek nevezte a bődületes leépítést, majd az eseményekre a Respawn Entertainment is reagált, akik azt írták a Twitteren, hogy a kiadó döntése szerint két korai állapotú projektet is törölniük kellett, amelyek közül az egyik az R7 kódnév alatt ismert új Titanfall-játék volt.