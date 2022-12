Az alkotó szerint a The Last of Us sztorija a legnagyobb a videójátékok történetében

Az HBO The Last of Us című műsorának egyik alkotója, Craig Mazin úgy véli, hogy a The Last Of Us sztorija a legnagyobb történet a videojátékok történetében, ezt arra alapozza, hogy "soha nem tapasztalt még ehhez hasonlót", pedig "1977 óta játszik videojátékokkal".

Mazin nemrég az Empirenek adott interjújában kijelentette, hogy a Naughty Dog 2013-as túlélőhorror címe a valaha volt legjobb videojáték-történetet meséli el, szerinte a hihetetlen sikerének hátterében egy sor ok áll és ezek egyike"Semmit sem lőttek ki a szemükből" - mondta Mazin, valószínűleg a szuperhős narratívákra utalva, majd tovább magyarázta álláspontját, hogy Joel és Ellie, valamint a többi szereplő "csak emberek voltak. És ez önmagában is rendkívül ritka a játékokban." Mazin úgy véli, hogy a The Last of Us tévéműsor sikere is éppen ezen az alapon múlik majd és bár a sorozat is sikeres lehet, Mazin megismételte, hogy a közelgő adaptáció kibővíti a játék történetét.Hogy a The Last of Us sztorija a legnagyobb a videojátékok történetében, az döntse el mindenki maga, de az biztos, hogy a tévéadaptáció premierje 2023. január 16-án lesz az HBO Maxon.