Átlépte a 4 millió eladást a Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

A CD Projekt tájékoztatást adott a Cyberpunk 2077 első és eddigi egyetlen bővítményének, a Phantom Liberty eladásáról, a szeptember 26-i megjelenést követő első héten hárommillió példányban kelt el, két hónap alatt pedig már 4,3 millió darabban.

Adam Kicinski, a CD Projekt vezérigazgatója elmondta, "nagyonés a bővítmény jó rajtjával, valamint a 2.0 frissítés , - amely egy sor további fejlesztést vezet be, - egy másik szintre emeli Night Cityt minőségben. Hozzátette, ez fontos eredmény a franchise további fejlesztésére irányuló terveik miatt is.Kicinski a múlt hónapban elmondta , hogy a Cyberpunk 2077 több mint 25 millió példányban kelt el a 2020 decemberi megjelenése óta, ami azt jelenti, hogy "sokkal gyorsabban" fogy, mint a The Witcher 3 a megjelenése után. Közben bejelentették Cyberpunk 2077 Ultimate Editiont, amely december 5-én jelenik meg digitálisan és fizikailag is.