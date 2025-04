Ár-érték bajnok monitorokat mutatott be az AGON by AOC

Az AGON by AOC, a világ kiemelkedő gaming monitor márkája két új G4 szériás kijelzővel emeli a tétet a játékosok számára: az egyik a 34 hüvelykes, ívelt, UWQHD AOC GAMING CU34G4Z 240 Hz-es képfrissítési rátával, a másik az esporthoz tervezett AOC GAMING 25G4SXU.

Előbbi nagy mérete és íveltsége mellett HDR10 támogatást is kapott , a gyártó pedig nem csak a versenyjátékokhoz, de a stratégiai, szimulációs és nyílt világú kalandjátékokhoz is ajánlja. Az 1500R görbület, a 21:9 képarány és a magas színmélység (1,07 milliárd szín) a moziélményt idézi, miközben a gyors,garantálja a kép élességét minden pillanatban.A kompaktabb, AOC GAMING 25G4SXU modellt kifejezetten esportolásra tervezték:, amely versenyszintű teljesítményt kínál Full HD felbontás mellett. A kijelző az ígéretek szerint a legapróbb mozgásokat is késedelem nélkül jeleníti meg, így ideális olyan gyors reakcióidőt igénylő játékokhoz, mint a Valorant vagy a Counter-Strike 2. A 130 mm-es állítható magasság, dönthetőség, forgathatóság és pivot mód tovább növeli a testreszabhatóságot.Mindkét modell USB hubbal, Adaptive-Sync technológiával, alacsony kékfény üzemmóddal és az AOC G-Menu szoftverével érkezik. Az AOC CU34G4Z és a 25G4SXU modellek 2025 áprilisától lesznek elérhetők 429 Euro (175 ezer forint) és 229 Euro (93 ezer forint) ajánlott fogyasztói árakon.